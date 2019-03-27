Son Dakika Haberleri: Zirai Don Fındıkta Zarara Yol Açmadı

Zirai Don Fındıkta Zarara Yol Açmadı

17 dakika önce

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, ilk tespitlerine göre, bölgede son günlerde etkili olan zirai donun fındığa zararının olmadığını söyledi.

Zirai Don Fındıkta Zarara Yol Açmadı, System.String[]
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, ilk tespitlerine göre, bölgede son günlerde etkili olan zirai donun fındığa zararının olmadığını söyledi.

Soydan, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede orta ve yüksek kesimlerde son 2-3 gündür kar yağışının etkili olduğunu, bu durumun da üreticileri tedirgin ettiğini belirtti.

Özellikle 900 rakım ve üzerinde hava sıcaklığının gece yarısı, sıfırın altında 2-3 dereceye kadar düştüğünü ifade eden Soydan, "Bu bölgelerimizde fındıkta tomurcuk tam kabarmadığı ve dallar yaprak açmadığı için zirai don ürüne zarar vermedi. İlk tespitlerimize göre, bölgemizde son günlerde etkili olan zirai donun fındığa zararı olmamıştır. Bu durum üreticilerimiz adına son derece memnuniyet verici bir durumdur." diye konuştu.

Soydan, üreticilerin zirai don riskine karşı kendi tedbirlerini aldığını kaydederek, "Geçtiğimiz yıllarda nisan ayında kar yağışının olduğunu göz önünde bulundurursak zirai don riski fındık için halen devam etmektedir. Temennimiz ve beklentimiz sürecin en hafif şekilde atlatılması yönündedir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:11 Kaynak: AA

Ekonomi
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