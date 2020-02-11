Zirai don nöbetinde sera yandı - Son Dakika
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Zirai don nöbetinde sera yandı

7 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde zirai don nöbeti esnasında bir üreticinin serasında sobanın borusundan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.

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Mersin'in Erdemli ilçesinde zirai don nöbeti esnasında bir üreticinin serasında sobanın borusundan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Üçtepe Mahallesinde yaşanan olayda yaralanan olmazken, yanan naylon damlalar halinde bitkiler ve domateslerin üzerine yağdı. 2 dönüm serada yaklaşık 15 bin liranın üzerinde maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde ilçeye bağlı Üçtepe Mahallesinde üretici Hasan Çelik zirai dondan domateslerini korumak için sobalarını yaktı. Bir süre sonra sobanın borusundan çıkan kıvılcımlar naylon seranın tutuşmasına neden oldu. Seranın naylonlarının yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Ekipler tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü. Ancak naylon olmasından dolayı fitil gibi yanan serada büyük ölçüde maddi hasar oluştu.


Seradaki ürünlerinin en azından bir kısmını kurtarmak isteyen üretici, komşularının da yardımıyla serasını yeniden tamir etmeye başladı.


"Fiyatı için şikayet diliyor, bilmiyorlar ki zor şartlarda yetiştiriyoruz"


Üretici Hasan Çelik, zirai don nöbeti için seralarda soba yaktıklarını ancak kıvılcımlardan yangın çıktığını belirtti.


Çelik, "Seralarımızın üzerindeki, etrafındaki naylonlar yangın sebebiyle yandı. Seralarımızın içinde limon ve domates fidelerimiz var. Hem büyük hem de küçük fidelerimiz zarar gördü. Yaklaşık 15-20 bin liralık zararımız var. Çiftçilik öyle geriden görüldüğü gibi basit bir iş değil. Domates pahalı diye şikayet ediliyor ama bilmiyorlar ki bu zor şartlarda yetişiyor" dedi.


Çiftçileri dikkatli olunması konusunda uyaran Çelik, "Dondan seramızı kurtardık ama ürünlerimiz ziyan oldu. Şimdi seranın naylonunu yenileyeceğiz. Artık kalanları ne kadar koruyabilirsek, korumaya çalışacağız. Çiftçilere sesleniyorum, tabi saat başı sobanın başında beklemek zor ama yinede tedbirli olalım. Sobalarımıza dikkatli bakalım" diye konuştu.


Ayşe Ulak ise "Kardeşim telefon açtı, seramız yandı diye, koştuk. Her taraf yandı, bunca emek boşa gitti. Şuan toparlamaya çalışıyoruz, komşularımızda yardımcı oldu" şeklinde konuştu. - MERSİN

Hasan Çelik, Erdemli, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:16 Kaynak: İHA
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