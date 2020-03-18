Zirai don tehlikesine dikkat - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zirai don tehlikesine dikkat - Son Dakika

Zirai don tehlikesine dikkat

7 saat önce

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, çiftçileri zirai don tehlikesine karşı uyardı.

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Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, çiftçileri zirai don tehlikesine karşı uyardı.


Yoldaş, yaptığı yazılı açıklamada, "18 Mart günün ile 20 Mart cuma günün saat 09: 00 kadar ilimizde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Zirai faaliyette bulunan çiftçilerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:43 Kaynak: İHA

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