Üye Girişi
Zirai don tehlikesine karşı üreticiye kömür yardımı - Son Dakika

Zirai don tehlikesine karşı üreticiye kömür yardımı

21.01.2022 18:27

Zirai don tehlikesine karşı üreticiye kömür yardımı Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve özellikle tarımsal üretimde yaşanan don tehlikesi nedeniyle üreticilere kömür desteğinde bulundu Mersin'in merkez ilçe Mezitli...

Zirai don tehlikesine karşı üreticiye kömür yardımı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve özellikle tarımsal üretimde yaşanan don tehlikesi nedeniyle üreticilere kömür desteğinde bulundu

MERSİN - Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve özellikle tarımsal üretimde yaşanan don tehlikesi nedeniyle üreticilere kömür desteğinde bulundu.

Eski Mezitli mahallesinde örtü altı üretim yapan üreticilere dağıtılan kömürler muhtarlık aracılığı ile ulaştırıldı. Kömür yardımı, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından don olaylarının ay sonuna kadar devam edeceği yönünde uyarılan çiftçiler arasında bayram havası oluşturdu. Kömür yardımının kendilerini son derece mutlu ettiğini ifade eden üreticiler Başkan Tarhan'a teşekkürlerini iletti. Kömür yardımının ilaç gibi geldiğine vurgu yapan Eski Mezitli Mahallesi Muhtarı Veysel Gılıçoğlu, artan soğuklar ve don tehlikesi nedeniyle çiftçilerin zor günler yaşadığını vurgulayarak, "Çiftçilerimiz kendi imkanları ile don mücadelesi yaptı ancak güçleri sınırlı olduğu için bir yerde tıkandı. Biz de konuyu Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan'a ilettik. Kendisi çok sıcak yaklaşarak üreticilerimize kömür temin etti. Sosyal belediyeciliğin yapması gerekeni yaptı. Biz de yardımları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz" diye konuştu.

Kömürleri, sera içerisine kurulan sobalarda yakarak gece boyunca nöbet tutacaklarını kaydeden Gılıçoğlu, "Belediyemiz tarafından dağıtılan kömürler çiftçilerimizin yarasına çok önemli bir merhemdir. Her çiftçi gecede 15-20 çuval kömür yakıyor. Daha büyük desteklere ihtiyacımız var. Başkanımız Neşet Tarhan'a ilgi ve alakasından dolayı çiftçilerimiz adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Mezitli Belediyesi olarak hiçbir ayrım yapmaksınız tüm vatandaşlara hizmet etmeye devam ettiklerinin altını çizen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise "Mezitli'de çok güzel şeyler oluyor. Mezitli Belediyemiz, kültür ve sanat alanında etkinlikler, altyapı alanında çalışmalar, sosyal yardım ve hizmetler, kadınlara ve çocuklara dönük çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. Bunların yanında Mezitli'nin bir de tarımla geçinen kırsal bölgeleri var. Bazı bölgelerimizde de seracılık yapılıyor. Şu günlerde meteorolojik olarak don olayları sıkça görülüyor. Zaten üreticilerimiz çok zor şartlarda üretim yapıyorlar. Belediye olarak daha önce olduğu gibi onlara destek olmak istedik. Dondan zarar görmemeleri adına kömür yardımı yapma kararı aldık. Kömür satın alarak muhtarlıklar aracılığı ile ihtiyaç sahibi olan üreticilerimize dağıtılmasını sağladık. Bir nebze de olsa zor durumda olan üreticilerimize desteklerimizle yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Belediye başkanı olarak asfalt kaldırım yapmanın dışında bu tür destekler de vermemiz gerekiyor. Birebir doğrudan vatandaşlarımızın, sağlık, eğitim gibi sorunlarının yanında üreticilerimizin de sorunlarına eğilmemiz gerekiyor. Ben bundan son derece mutlu oluyorum. Gönül isterdi ki daha fazla destek olabilelim ama bütçe ölçülerinde ancak bu kadar destek sağlayabiliyoruz. Umarım bu don tehlikesini de kısa sürede, zarar görmeden atlatabilirler. Üreticimizin yüzü gülerse biz de mutlu olacağız" şeklinde konuştu.

Zirai don tehlikesine karşı üreticiye kömür yardımı
Zirai don tehlikesine karşı üreticiye kömür yardımı
Zirai don tehlikesine karşı üreticiye kömür yardımı

YORUMLAR
500

Neşet Tarhan, Mezitli, Mersin, Kömür, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zirai don tehlikesine karşı üreticiye kömür yardımı - Son Dakika


İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını yeniden başlattı İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını yeniden başlattı         
18:28
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06
Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı         
17:32
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, uyarı üstüne uyarı yapıldı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, uyarı üstüne uyarı yapıldı         
16:54
Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi         
15:57
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez! Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!         
14:31
Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor         
14:13
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
18:28 İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını yeniden başlattı
18:20 Acun Ilıcalı'ya ilk destek Karagümrük'ten geldi!
17:52 Eksi 16 derecede buz tutan şelale kartpostallık görüntüler oluşturdu
17:53 Galatasaray'da radikal kararlar yolda! Stattaki toplantının detayları ortaya çıktı
17:43 İstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı
17:42 İşten eve gidecekler dikkat! İstanbul'da kar etkisini artırdı, trafik durma noktasında
17:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir
17:35 Katledilen hemşire Ömür Erez'in kızının tabut başındaki hali kahretti
17:32 Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı
17:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili açıklama: Barış için arabulucu olabiliriz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 18:35:31. #1.12#
SON DAKİKA: Zirai don tehlikesine karşı üreticiye kömür yardımı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement