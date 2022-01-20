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ZİRAİ DON UYARISI YAPILAN ANTALYA'DA SAZLI SÖZLÜ NÖBET - Son Dakika

ZİRAİ DON UYARISI YAPILAN ANTALYA'DA SAZLI SÖZLÜ NÖBET

20.01.2022 11:21

ANTALYALI üreticiler, zirai don uyarısının ardından ürünlerinin zarar görmemesi için seralarında sobaları yakıp, nöbet tuttu.

ANTALYALI üreticiler, zirai don uyarısının ardından ürünlerinin zarar görmemesi için seralarında sobaları yakıp, nöbet tuttu. Aksu ilçesinde zirai don nöbeti tutan üretici Hüseyin Dal'a, ailesi ve arkadaşları gece yarısı sürpriz yaptı. Dal'a destek için nöbete gelenler hem serada çalıştı hem de bağlama eşliğinde eğlendi. Ürünlerin zarar görmemesi için nöbet tuttuğunu belirten Dal, Soba etrafında toplandık hem çay içtik hem de çalışıyoruz dedi.

Meteoroloji'nin zirai don uyarısının ardından Antalyalı üreticiler, ürünlerinin zarar görmemesi için dün akşam saatlerinde seralardaki sobaları yaktı. Seradaki sıcaklığı 5 ile 7 derece arasında tutmaya çalışan üreticiler, her saat başı sobadaki ateşi yenileyerek ısının sabit kalmasını sağladı.

Sabaha kadar zirai don nöbeti tutan üreticilerden Hüseyin Dal da dolmalık biber yetiştirdiği 15 dönümlük serasındaki tüm sobaları saat 21.00'de yaktı. Sık sık sera termometreleri kontrol eden Dal'ın don nöbeti tuttuğunu öğrenen babası Recep Dal, kuzenleri ve arkadaşları gece yarısı sürpriz yaptı. Çay, çekirdek, kuruyemiş ve bağlama getiren Dal'ın arkadaşları, zirai don nöbetini eğlenceye dönüştürdü. Tolga Koca bağlama çalıp türkü söylerken, baba Recep Dal tüpte çay demledi. Dal'ın yakın arkadaşları da türküye eşlik ederek sabaha kadar serada hem çalışıp hem eğlendi.

'SİBİRYA SOĞUKLARI GELDİ RESMEN'

Ürünlerin zarar görmemesi için zirai don uyarısı yapılan günlerde serada sabahladıklarını anlatan Hüseyin Dal, üreticinin işinin zor olduğunu söyledi. Gündüz hasat yaptığını gece ise seradaki ısıyı dengede tutmak için uyuyamadığını söyleyen Dal, Uyuyamadım ve uykum var. Sibirya soğukları geldi resmen. Kuzenlerim ve arkadaşlarım bana sürpriz yaptı. Soba etrafında toplandık hem çay içtik hem de çalışıyoruz. Moral ve motivasyona ihtiyacım vardı, iyi geldi. Başka çarem yok, burada sabaha kadar bekleyeceğim. Nöbetimizi eğlenceli hale getirelim, dedik. Isıtma maliyeti ikiye katlandı dedi.

'ODUNU TASARRUFLU KULLANMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Aynı zamanda ziraat mühendisi olan Tolga Koca ise bitkinin sağlıklı polen oluşturması için ısının önemli olduğunu söyledi. Derecenin 3'ün altına düşmemesi gerektiğini anlatan Koca, Girdi ve ısıtma maliyetleri artınca üretici soba yakmak için derecenin sınıra kadar düşmesini bekliyor. Normalde çoktan yakılması lazımdı, ancak ısıtma giderleri iki katına çıkınca biraz bekliyoruz. Odunu tasarruflu kullanmaya çalışıyoruz. Sabaha kadar nöbet tutacağız. Sazımı kapıp geldim ve nöbet tutan kuzenime moral olsun diye türküler söyledim dedi.

Diğer yandan Antalya kent merkezinde sabah saatlerinde sıcaklık 1 dereceyi gördü.

ZİRAİ DON UYARISI YAPILAN ANTALYA'DA SAZLI SÖZLÜ NÖBET
ZİRAİ DON UYARISI YAPILAN ANTALYA'DA SAZLI SÖZLÜ NÖBET
ZİRAİ DON UYARISI YAPILAN ANTALYA'DA SAZLI SÖZLÜ NÖBET
ZİRAİ DON UYARISI YAPILAN ANTALYA'DA SAZLI SÖZLÜ NÖBET
ZİRAİ DON UYARISI YAPILAN ANTALYA'DA SAZLI SÖZLÜ NÖBET
ZİRAİ DON UYARISI YAPILAN ANTALYA'DA SAZLI SÖZLÜ NÖBET
ZİRAİ DON UYARISI YAPILAN ANTALYA'DA SAZLI SÖZLÜ NÖBET
ZİRAİ DON UYARISI YAPILAN ANTALYA'DA SAZLI SÖZLÜ NÖBET
ZİRAİ DON UYARISI YAPILAN ANTALYA'DA SAZLI SÖZLÜ NÖBET

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Meteoroloji, Antalya, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZİRAİ DON UYARISI YAPILAN ANTALYA'DA SAZLI SÖZLÜ NÖBET - Son Dakika


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SON DAKİKA: ZİRAİ DON UYARISI YAPILAN ANTALYA'DA SAZLI SÖZLÜ NÖBET - Son Dakika
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