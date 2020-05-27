Zirai dondan etkilenen çerezlik kabak çekirdeği ikinci kez ekiliyor

Türkiye'deki çerezlik kabak çekirdeğinin büyük bir bölümünün üretildiği Kayseri'nin Tomarza ilçesinde zirai don olayından etkilenen kabakların yeniden ekimi yapılıyor.

Tomarza Kabak Çekirdeği Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Öztaş, AA muhabirine, Tomarza havzasında 200 bin dekar alanda kabak ekildiğini söyledi.

Geçen gün yaşanan zirai dondan dolayı ekilen kabakların yüzde 85'inin soğuktan etkilendiğini belirten Öztaş, "Hissedilen sıcaklık eksi 5 civarıydı, ürünlerimiz zarar gördü. Yeniden ekime başladık. Tarlalarda tüm çiftçimiz yeniden ekim yapıyor. Ancak bu saatten sonra ne olur bilemiyoruz. Toprağın nispeten nemli olması avantaj. Hasada bu yıl ekimde ancak başlayabiliriz." diye konuştu.

Çiftçiye kabağın hasadına erken başlamamaları uyarısında da bulunan Öztaş, şöyle devam etti:

"Çerezlik kabak çekirdeğinde sıkıntı yaşanacağını sanmıyoruz. Çiftçimiz hasat döneminde hububat ekmek için kabağın hasadını aceleye getirmemeli. Hasat vakti beklenirse kabakların çekirdeklerinin içinin doluluğu, randımanı daha yüksek olur. Çiftçilerimiz şu anda ikinci kez ekim yaptıkları için iki kez gübre attılar, maliyetleri arttı. Bu yüzden Tarım Kredi Kooperatifine olan borçları 2021 yılının sonuna ertelenirse çiftimiz rahatlayacak."

Öztaş, son 10 yıldır kabak çekirdeğinin zirai dondan zarar görmediğini, son soğuklardan Tomarza çiftsinin yanı sıra Bünyan ve Pınarbaşı'ndaki çiftçilerin de olumsuz etkilendiğini sözlerine ekledi.