Zirai girdilerdeki artış çiftçiyi zor durumda bırakıyor - Son Dakika
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Zirai girdilerdeki artış çiftçiyi zor durumda bırakıyor

6 saat önce

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, oda tarafından düzenlenen meclis toplantısında yaptığı konuşmada çiftçinin zor durumda olduğunu belirterek, "Zirai girdilere gelen yüzde 80 zamlar çiftçimizi zor durumda bırakıyor.

Zirai girdilerdeki artış çiftçiyi zor durumda bırakıyor, System.String[]

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, oda tarafından düzenlenen meclis toplantısında yaptığı konuşmada çiftçinin zor durumda olduğunu belirterek, "Zirai girdilere gelen yüzde 80 zamlar çiftçimizi zor durumda bırakıyor. Ekmeğe ve una gelen zam, neden bizim buğdayımıza üreticinin elindeyken yansıtılmamıştır. 50 kuruşa satılan sebze ve meyve, marketlerde 2-3 liraya satılıyor da neden üreticiye yansımıyor" dedi.


Eskişehir'de Tepebaşı Ziraat Odası'nın 2020 yılındaki ilk meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda geride kalan 2019 yılı ve üreticiler çeşitli sorunları gündeme alındı. Toplantıda konuşan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, zirai girdilere gelen yüzde 80 oranında ki zammın üreticiyi zor durumda bıraktığını söyledi. Buluşan, "Her geçen gün çiftçi alın terini alamaz hale geldi. Ürün fiyatlarımız çok fazla artmıyor ama daha kötüsü iklim değişikliği nedeni bazı sebeplerden ürün düşüklüğü yaşıyoruz. Zirai girdilerimize gelen yüzde 80 zamlar çiftçimizi zor durumda bırakıyor. Tarım kredi kooperatifi çiftçimize verdiği ürünü yüksek faizli kredi kullandırıyor. 2019 yılında yaptığımız toplantılarımızda tüm ilçelerinizdeki sorunları rapor halinde bakanlığımıza duyurduk. Önümüzdeki Çarşamba günü Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) yönetim kurulu üyesi bölge başkanımızla il koordinasyon kurulumuz meclis de ki Eskişehir milletvekillerimize gideceğiz" diye konuştu.


"Ekmeğe ve una gelen zam neden bizim buğdayımıza yansıtılmamıştır"


Son günlerde ekmeğe gelen zamma da değinen Başkan Buluşan, "Genel başkanımızın yapmış olduğu basın açıklamalarında çiftçimizin sorunları konusunda her ay bilgi veriliyor. Hasat zamanı 1 lira civarı olan hububatın 2-3 ay sonra 30 kuruş artması çiftçiye yapılan haksızlıktır. Ekmeğe ve una gelen zam, neden bizim buğdayımıza üreticinin elindeyken yansıtılmamıştır. 50 kuruşa satılan sebze ve meyve, marketlerde 2-3 liraya satılıyor da neden üreticiye yansımıyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:12 Kaynak: İHA
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