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Zirai ilaç hırsızları yakalandı - Son Dakika

Zirai ilaç hırsızları yakalandı

18.01.2022 09:45
Zirai ilaç hırsızları yakalandı

Adana'da jandarma ekipleri, 90 bin lira değerinde zirai ilaç ve 60 bin lira değerindeki 2 mazot fıçısını çaldığı iddia edilen 4 kişiyi yakaladı.

Adana'da jandarma ekipleri, 90 bin lira değerinde zirai ilaç ve 60 bin lira değerindeki 2 mazot fıçısını çaldığı iddia edilen 4 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Büyükkapılı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.Ç. çiftlik evinden 90 bin lira değerinde zirai ilaç ve 60 bin lira değerindeki 2 mazot fıçısının çalındığı için Adana İl Jandarma Komutanlığına başvurdu. Başvuru üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçip çiftlik ve etrafında güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Yapılan incelemede 4 kişinin bir araçla geldiği, aracı aynı gün M.K. isimli şahsın kiraladığı, aynı aracın Ağzıbüyük Mahallesi'nde meydana gelen zirai ilaç hırsızlığında da kullanıldığı tespit edildi. Jandarma bu tespitlerin ardından zanlıları yakalamak için operasyon yaptı.

Zanlılar yapılan operasyonla yakalandı. Zanlı M.K.'nin "birden fazla kişiyi yaralamaktan" kaydı olduğu öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Zirai ilaç hırsızları yakalandı

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Jandarma, Adana, İlaç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zirai ilaç hırsızları yakalandı - Son Dakika


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