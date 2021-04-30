Zirai ilaç, tohum ve gübre satış bayileri denetlendi - Son Dakika

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince zirai ilaç, tohum ve gübre satış bayileri denetlendi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve ekibi kentte faaliyet gösteren zirai ilaç, tohum ve gübre satış bayilerinde denetimde bulundu

Denetimde, iş yerinin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğu, iş yerinde insan ve hayvan gıdalarının bulunup bulunmadığı ve güvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığının kontrollerinde bulunan Aksoy, insan ve çevre sağlığını korumak ve sürdürülebilir tarım için, sahte ve ruhsata uygun üretilmeyen bitki koruma ürünlerinin önüne geçmek amacıyla bayi ve üreticilerin hassasiyet göstermeleri gerektiğini belirtti.

Aksoy fide, fidan ve süs bitkileri üretimi ve satışı yapan iş yerlerinde denetimlerini sürdürdüğünü belirterek gerçekleştirilen denetimde bitkisel üretim içerisinde süs bitkilerinin ekonomiye katkı sağlayan önemli bir sektör olduğunu söyledi. - KIRKLARELİ