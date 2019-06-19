Zirai ilaçlama
50 dakika önce
Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, böcekle mücadele için ilçemizin çeşitli noktalarında zirai ilaçlama yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:17 Kaynak: Bültenler
Sıcak havalarda vatandaşların park ve yeşil alanlarda, huzurlu ve sağlıklı bir yaz geçirebilmesi için yoğun biçimde çalışan ekipler parkları, kurumları ve yeşil alanları ilaçladı.
Larva Dönemi Önemli
Yaz ayı boyunca rutin ilaçlama çalışmalarına devam edileceğini belirten yetkililer, böceklerin larva döneminde yaptıkları ilaçlama ile böcek oluşumunun önemli ölçüde azalacağını, ilaçtan kurtulan böceklere periyodik olarak müdahaleye devam edeceklerini ifade ettiler.
Sağlıklı ve Huzurlu Gölbaşı
Temiz ve sağlıklı bir Gölbaşı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin böceklere ilk müdahaleyi yaptığına dikkat çekerek: "İlçemizde yoğun yağış ve sıcak hava etkisiyle parklarda böcek gözlenebiliyor. Ekiplerimiz larva döneminde yapılan bu ilaçlamanın ardından periyodik ilaçlama işlemini de sürdürecekler. Bu konuda gerekli talimatları verdim. Temiz, sağlıklı ve huzurlu bir Gölbaşı için çalışıyoruz " şeklinde konuştu.
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