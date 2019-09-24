"Zirai ilaçlama arıcılığı olumsuz etkiledi"

Bursa Arıcılar Birliği İnegöl Temsilcisi Zeynullah Soylu, ilkbahar döneminde yapılan zirai ilaçlamanın arıcılığı olumsuz etkilediğini söyledi.

Nisan ayından bu yana İnegöl'ün zengin bitki örtüsüne sahip ovasında ve dağlarında arıcılık yapan üreticiler, bal hasadına başladı. 20 bin arı kolonisinin bulunduğu ilçede bu yıl iyi petekler 20-30, orta halli petekler 8-10, kötü petekler ise 6-7 kilogram bal verdi.

Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sene arıların ilkbahar döneminde çok iyi durumda olduğunu ancak ağaçların çiçek açtığı günlerde yapılan zirai ilaçlamayla kayıplar yaşandığını dile getirdi.

Güçlü arıların o dönem çiçek mevsimi olduğu için hep dışarıda olduğunu anlatan Soylu, "Zehirlenmeyle peteklerde çöküntü oldu. Bal sezonunda iyi balı bahar mevsiminde zayıf olan arılardan aldık. Beklentimizin yüksek olduğu arılarımız ise zehirlenmeyle istenilen seviyede bal üretemedi." ifadelerini kullandı.

Bal veriminin iyi olduğunu vurgulayan Soylu, buna karşı beklentileri olan arıları istedikleri seviyeye getiremediklerini belirtti.

İnegöl'de 20 bin civarındaki koloniden yüzde 30 verim alabildiklerini aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Bahar mevsiminde yaşanan arı ölümlerinden sonra 15-16 kilogram bal veren petek bu yıl 6-7 kilogram bala düştü. Ortalama ise 8-10 kilogram dolaylarında petek başına bal aldık. Bazı arılarımızdan 20-30 kilogram da bal alıyoruz ama bunu kovan başına indirdiğimiz zaman bu ortalama ortaya çıkıyor. Tam kestane balı üretimi döneminde bir yağış oldu ve hava muhalefeti sebebiyle orada bir kaybımız oldu ama diğer bitki ballarında sorun yaşamadık."