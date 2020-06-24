Zirai meteoroloji eğitimleri tamamlandı - AFYONKARAHİSAR - Son Dakika

Zirai meteoroloji eğitimleri tamamlandı - AFYONKARAHİSAR

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla video konferans sistemi aracılığıyla gerçekleştirilen Zirai Meteoroloji Eğitimleri, tamamlandı.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla video konferans sistemi aracılığıyla gerçekleştirilen Zirai Meteoroloji Eğitimleri, tamamlandı.

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını her alanda olumsuz etki yarattı. Salgından Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan zirai meteoroloji eğitimleri de etkilendi. Her yıl yüz yüze yapılan eğitimler bu yıl video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

5. Bölge Müdürlüğüne bağlı Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illerinden 600'den fazla Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli eğitimlere alınarak bilgilendirildi.

İlk olarak Denizli ilindeki personel eğitimden geçirilirken, daha sonra Afyonkarahisar ve son olarak Uşak illerindeki personele eğitim verildi.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürü Alper Akçakaya, yaptığı açıklamada eğitimlerin içeriği hakkında bilgi verdi.

Akçakaya, meteoroloji olarak hayatın her alanında olmaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Meteoroloji olarak hayatın her alındaki sektörlere faydalı olmaya çalışıyoruz. Tarım sektörü de bu alanlardan birisi. Bu sektör için yaptığımız çalışmaları sektörün bileşenlerine vermeye çalışıyoruz. Bu eğitimler kapsamında çiftçilerimize birebir eğitim veriyorduk. Pandemi süreci ile birlikte yarım kalmıştı. Zirai Meteoroloji Eğitimleri'nde, Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinin uzman personeline yapmış olduğumuz çalışmaları anlatıyoruz. Bu eğitimleri Bölge Müdürlüğümüze bağlı Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illerinde yaptık. 600'den fazla personelimize eğitim verildi. Pandemi dolayısıyla eğitimleri video konferans yöntemi ile verdik. Geniş katılımlı oldu eğitimler."

Bölge Müdürü Akçakaya, eğitimlerin her yıl devam edeceğini hatırlattı.

Denizli, Afyon, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:58 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zirai meteoroloji eğitimleri tamamlandı - AFYONKARAHİSAR - Son Dakika

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