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Zırh çeliği üretimiyle dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor - Son Dakika

Zırh çeliği üretimiyle dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor

18.08.2021 10:41
Zırh çeliği üretimiyle dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor, System.String[]

OYAK'ın yerli üretimi güçlendirmek üzere bünyesine kattığı şirketi Miilux OY, teknoloji ürünlerini IDEF'21 Savunma Sanayi Fuarı'nda sergiliyor.

OYAK'ın yerli üretimi güçlendirmek üzere bünyesine kattığı şirketi Miilux OY, teknoloji ürünlerini IDEF'21 Savunma Sanayi Fuarı'nda sergiliyor. Yıllık 38 bin ton kapasite ile zırh çeliği ve aşınmaya dirençli çelik üretip, Türkiye'nin zırh çeliği ihtiyacını karşılayan Miilux OY, yurt dışına bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

T.C. Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde, T.C. Milli Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde organize edilen IDEF'21 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı, İstanbul'da bulunan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde, 17-20 Ağustos tarihlerinde düzenleniyor. Türkiye savunma sanayine zırh çeliği ve aşınmaya dayanıklı çelik üreterek yurt dışına bağımlılığı azaltma hedefiyle üretimini sürdüren Miilux OY, son teknoloji ürünlerini fuar boyunca ziyaretçileri ile buluşturacak.

Türkiye'nin yerli zırh çeliği üretme hedefi doğrultusunda OYAK, 2019 yılında Finlandiya merkezli Miilux OY firmasının çoğunluk hisselerini satın aldı. Satın almayla birlikte OYAK, Finlandiya ve Polonya'daki fabrikalara ilave olarak; Manisa'da da Türkiye'nin ilk ve tek yassı çelik ısıl işlem fabrikasını kurdu. Türkiye'nin zırh çeliği ihtiyacının tamamını karşılamak için çalışmalarını sürdüren Miilux OY, Erdemir ve İsdemir tarafından üretilen nitelikli yassı çeliği kullanarak gerçekleştirdiği yıllık 38 bin tonluk üretimle, ülkemize zırh çeliği ithalatını sıfırlama hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor.

"MİİLUX OY, 20 YILLIK TECRÜBESİ İLE EN KALİTELİ ZIRH ÇELİĞİNİ ÜRETİYOR"

Şirketten üretilen zırhın detayına ilişkin açıklamada, "Türkiye'nin zırhı Miilux OY, savunma sanayi sektöründe kullanılan zırh çeliği olan Miilux Protection 280T'yi üretiyor. Bu zırh çeliği muharebe tankları, zırhlı muharebe, zırhlı personel taşıyıcıları gibi zırhlı araç tasarımlarında tercih edilen, patlama ve şok dalgalarına karşı dirençli ve yüksek tokluğa özelliklerine sahip. Miilux'un Protection 440T ürünü ise, zırhlı araçların yan duvarlarında ve tabanlarında delinme, darbe ve patlamaya karşı direnç gerektiren uygulamalarda kullanılıyor. Protection 500T ürünü, zırhlı araçların şekillendirme gerektiren parçalarında yan duvar, tavan ve taret kısımlarında kullanılıyor. Miilux Protection 600T ise en yüksek sertliğe sahip zırhlı araç üreticileri tarafından kaynak-büküm yapılmadan add-on ve stand-alone amaçlı mevcut tasarımlarda şekillendirilebilme özelliği sayesinde tercih ediliyor" bilgilerine yer verildi.

Araç üstü ekipman, iş makinaları ve madencilik sektörlerinde damper, kova, ataşman ve konveyör gibi aşınmaya dayanıklı ürün tasarımlarında kullanılan Miilux 400-450-500 ürünleri ile aşınmaya dayanıklı çelik üretimine devam eden Miilux OY, ısıl işlem görmüş yüksek mukavemetli çelikler konusundaki Ar-Ge çalışmalarına ise devam ediyor.

YERLİ ÜRETİMLE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYAN MİİLUX OY, İHRACATINI DA ARTIRACAK

Türkiye'nin zırh çeliği dahil tüm yüksek mukavemetli çelik ihtiyacını, dış kaynaklara gerek kalmadan karşılayabilecek durumda olan Miilux OY, OYAK'ın global vizyonu çerçevesinde hem yurt içinde hem de yurt dışında büyüme hedefiyle faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye'de de BMC, Otokar, FNSS, Nurol Makina, Katmerciler, Roketsan, Aselsan gibi savunma sanayinin lider şirketlerine ürün sağlayan Miilux OY, Almanya, Ukrayna, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan, Pakistan, Güney Afrika ve Nijerya gibi ülkelerin ihracat pazarında yer alarak da yurt dışı pazarında gücünü artırma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Miilux OY'un standı, IDEF'21 Savunma Sanayi Fuarı'nda 7. Hol 710 A alanında, 17-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.


Zırh çeliği üretimiyle dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor
Zırh çeliği üretimiyle dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor
Zırh çeliği üretimiyle dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor
Zırh çeliği üretimiyle dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Savunma Sanayi, Finlandiya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zırh çeliği üretimiyle dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor - Son Dakika


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