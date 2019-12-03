Son Dakika Haberleri: Zırhlı araç devrildi: 13 yaralı
Son Dakika Güncel Zırhlı araç devrildi: 13 yaralı - Son Dakika

Zırhlı araç devrildi: 13 yaralı

6 saat önce

Tunceli'de zırhlı aracın devrilmesi sonucu 13 jandarma personeli yaralandı.

Zırhlı araç devrildi: 13 yaralı, System.String[]

Tunceli'de zırhlı aracın devrilmesi sonucu 13 jandarma personeli yaralandı.

Kaza, Tunceli- Erzincan Karayolu'nun 5. kilometresi Sinan Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, operasyondan dönen timin bulunduğu zırhlı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 13 jandarma personeli yaralandı.Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik gücü sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Yaralılardan 1'i ise askeri helikopterle hastaneden alınarak Elazığ'a sevk edildi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel'de beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen'le birlikte hastaneye giderek yaralılar hakkında bilgi aldı.

(Ercan Topaç/İHA)

Erzincan, Jandarma, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Define ararken fotokapana takılan defineciler suçüstü yakalandı
İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç Hakkari'de silah kazasında yaralanan asker şehit oldu Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 00:12:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zırhlı araç devrildi: 13 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]