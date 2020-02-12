Zırhlı araç taşıyan tırlar dönüşe geçti - Son Dakika

Zırhlı araç taşıyan tırlar dönüşe geçti
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Dün gece Suriye'nin İdlib kentine sınırı olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine zırhlı araç sevkiyatı yapan tırlar geri dönüşe geçti.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:23 Kaynak: İHA
Dün gece Suriye'nin İdlib kentine sınırı olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine zırhlı araç sevkiyatı yapan tırlar geri dönüşe geçti.
Rejim güçlerinin Türk noktalarına yönelik saldırılarından sonra sınır bölgesine sevkiyatlar hızlandı. Dün gece geç saatlerde zırhlı araç taşıyan tırlar Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye'nin İdlib kentinin kırsalına askeri geçişlerin sağlandığı Oğulpınar Sınır Karakoluna ulaştı. Taşıdıkları zırhlı araçları bölgeye ulaştıran zırhlı taşıyıcı araçlar konvoy halinde bölgeden ayrıldı. - HATAY
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