Son Dakika Haberleri: Zırhlı aracı durduran Suriyeli çocuğa Türk polisi şefkati
Son Dakika Güncel Zırhlı aracı durduran Suriyeli çocuğa Türk polisi şefkati

Zırhlı aracı durduran Suriyeli çocuğa Türk polisi şefkati

1 saat önce

Devriye atan zırhlı araçlar Aracı durduran Suriyeli çocuk ve aracın durması Araçtan inen polis çocuğa çikolata vererek sevgi gösterisinde bulunuyor AZEZ - Polis memuru Arif Murat Atabey, görevli olarak gittiği Suriye'nin Azez ilçesi'ne bağlı Aktarin beldesinde ekiplerle birlikte zırhlı...

Devriye atan zırhlı araçlar

Aracı durduran Suriyeli çocuk ve aracın durması

Araçtan inen polis çocuğa çikolata vererek sevgi gösterisinde bulunuyor AZEZ - Polis memuru Arif Murat Atabey, görevli olarak gittiği Suriye'nin Azez ilçesi'ne bağlı Aktarin beldesinde ekiplerle birlikte zırhlı araçla devriye gezerken, araca doğru koşarak gelen Suriyeli çocuğu fark etti. Hemen aracını durduran polis memuru Arif Murat, aracından inerek kendisine koşan Suriyeli çocuğa çikolata verdi. Onu, yanaklarını öperek sevdi.

Zırhlı aracı durduran Suriyeli çocuğa Türk polisi şefkati

Suriye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmetçik'in Suriye'nin kuzeydoğusunu terörden temizlemesiyle binlerce Suriyeli evine döndü
ABD, Suriye'de terör örgütünün işgali altındaki bölgeye takviye askeri güç gönderdi Moskova'da Soçi Mutabakatı alarmı! Putin, Güvenlik Konseyi'ni acil koduyla topladı Volkswagen'den fabrika yatırımı sonrası Türk yönetici atağı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 19:54:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zırhlı aracı durduran Suriyeli çocuğa Türk polisi şefkati
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]