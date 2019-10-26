Zırhlı aracı durduran Suriyeli çocuğa Türk polisi şefkati

Devriye atan zırhlı araçlar

Aracı durduran Suriyeli çocuk ve aracın durması

Araçtan inen polis çocuğa çikolata vererek sevgi gösterisinde bulunuyor AZEZ - Polis memuru Arif Murat Atabey, görevli olarak gittiği Suriye'nin Azez ilçesi'ne bağlı Aktarin beldesinde ekiplerle birlikte zırhlı araçla devriye gezerken, araca doğru koşarak gelen Suriyeli çocuğu fark etti. Hemen aracını durduran polis memuru Arif Murat, aracından inerek kendisine koşan Suriyeli çocuğa çikolata verdi. Onu, yanaklarını öperek sevdi.