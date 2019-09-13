Son Dakika Haberleri: Zırhlı aracın çarptığı efe, yaşama tutunamadı
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Zırhlı aracın çarptığı efe, yaşama tutunamadı

1 saat önce

DİYARBAKIR'da zırhlı polis aracının çarpması sonucu ağır yaralanan Efe Tektekin (6), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Zırhlı aracın çarptığı efe, yaşama tutunamadı, System.String[]

DİYARBAKIR'da zırhlı polis aracının çarpması sonucu ağır yaralanan Efe Tektekin (6), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 11 Eylül günü merkez Bağlar ilçesinde meydana geldi. 5 Nisan Mahallesi'ndeki Emek Caddesi'nden geçmek isteyen Efe Tektekin'e zırhlı polis aracı çarptı. Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Tektekin, bu sabah hayatını kaybetti. Efe'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Eylül, Polis, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:38 Kaynak: DHA
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