Zırhlı araçlar ve kamyonetlerle Trump'a destek konvoyu - NEW - Son Dakika

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Zırhlı araçlar ve kamyonetlerle Trump'a destek konvoyu - NEW
6 saat önce
Zırhlı araçlar ve kamyonetlerle ABD Başkanı Donald Trump'a destek için konvoyu yapanlar Konvoydaki araç üzerindeki kişinin destek konuşması yapması Konvoy yolda ilerlerken telefonla çekim yapan vatandaşlar NEW YORK - Demokratların kalesi olarak bilinen New York'ta önümüzdeki sene yapılacak...
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:54 Kaynak: AA
Zırhlı araçlar ve kamyonetlerle ABD Başkanı Donald Trump'a destek için konvoyu yapanlar
Konvoydaki araç üzerindeki kişinin destek konuşması yapması
Konvoy yolda ilerlerken telefonla çekim yapan vatandaşlar NEW YORK - Demokratların kalesi olarak bilinen New York'ta önümüzdeki sene yapılacak seçim öncesi Cumhuriyetçiler, zırhlı araçlar ve kamyonetlerle ABD Başkanı Donald Trump'a destek için konvoy yaptı.
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