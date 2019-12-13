Zırhlı araçlar ve kamyonetlerle Trump'a destek konvoyu - NEW - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zırhlı araçlar ve kamyonetlerle Trump'a destek konvoyu - NEW - Son Dakika

Zırhlı araçlar ve kamyonetlerle Trump'a destek konvoyu - NEW

6 saat önce

Zırhlı araçlar ve kamyonetlerle ABD Başkanı Donald Trump'a destek için konvoyu yapanlar Konvoydaki araç üzerindeki kişinin destek konuşması yapması Konvoy yolda ilerlerken telefonla çekim yapan vatandaşlar NEW YORK - Demokratların kalesi olarak bilinen New York'ta önümüzdeki sene yapılacak...

Zırhlı araçlar ve kamyonetlerle ABD Başkanı Donald Trump'a destek için konvoyu yapanlar

Konvoydaki araç üzerindeki kişinin destek konuşması yapması

Konvoy yolda ilerlerken telefonla çekim yapan vatandaşlar NEW YORK - Demokratların kalesi olarak bilinen New York'ta önümüzdeki sene yapılacak seçim öncesi Cumhuriyetçiler, zırhlı araçlar ve kamyonetlerle ABD Başkanı Donald Trump'a destek için konvoy yaptı.

Zırhlı araçlar ve kamyonetlerle Trump'a destek konvoyu - NEW

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:54 Kaynak: AA
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