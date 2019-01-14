Son Dakika Haberleri: Zırhlı araçların koruyucusu denizlere iniyor

Zırhlı araçların koruyucusu denizlere iniyor

1 saat önce

Zırhlı kara araçları için geliştirilen yerli infilak bastırma ve yangın söndürme sistemi, yakın zamanda deniz platformlarının korunmasında da görev alacak.

Zırhlı araçların koruyucusu denizlere iniyor, System.String[]
Zırhlı kara araçları için geliştirilen yerli infilak bastırma ve yangın söndürme sistemi, yakın zamanda deniz platformlarının korunmasında da görev alacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:11 

Ekonomi
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