Zırhlı araçların koruyucusu denizlere iniyor
1 saat önce
Zırhlı kara araçları için geliştirilen yerli infilak bastırma ve yangın söndürme sistemi, yakın zamanda deniz platformlarının korunmasında da görev alacak.
Zırhlı kara araçları için geliştirilen yerli infilak bastırma ve yangın söndürme sistemi, yakın zamanda deniz platformlarının korunmasında da görev alacak.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:11
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