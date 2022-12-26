Diyarbakır'da korkutan kaza! 6 asker yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da korkutan kaza! 6 asker yaralandı

26.12.2022 14:39

Silvan kara yolunda meydana gelen kazada zırhlı aracın devrilmesi ile 6 asker yaralandı. Hastanede tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öğle saatlerinde Diyarbakır- Silvan kara yolu Köprübaşı mevkisinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan zırhlı askeri araç, kontrolden çıkarak devrildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazada 6 asker yaralandı İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı.

İşte olay yerinden kareler;

Diyarbakır'da zırhlı askeri araç devrildi: 6 asker yaralandı
Diyarbakır'da zırhlı askeri araç devrildi: 6 asker yaralandı
Diyarbakır'da zırhlı askeri araç devrildi: 6 asker yaralandı
Kaynak: DHA
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DİYARBAKIR - Askeri araç devrildi, 6 asker yaralandı DİYARBAKIR - Askeri araç devrildi, 6 asker yaralandı

Diyarbakır, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da korkutan kaza! 6 asker yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da korkutan kaza! 6 asker yaralandı - Son Dakika
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