Bu arada kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı.

Kazada 6 asker yaralandı İhbar üzerine kaza yerine AFAD , itfaiye, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da korkutan kaza! 6 asker yaralandı - Son Dakika

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