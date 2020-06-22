Zırhlı askeri araç ile minibüs çarpıştı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Kazada ağır yaralanan ve vatandaşlar ile ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan minibüs sürücüsü Kandemir, ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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