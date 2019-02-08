Zırhlı Birlikler Darbe Davası
1 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ankara
19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü
'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.
Dava dosyasındaki bilgi ve belgelere karşı sanıkların ek savunmalarının alındığı duruşmada, 15 Temmuz'da sanık eski binbaşı Özkan Gürkol'un Zırhlı Birlikler kışlasına sivil aracıyla giriş yaptığına dair görüntüler gösterildi. Söz
alan sanık Gürkol, bunun normal bir durum olduğunu, olay tarihinden önce de kışlaya sivil aracıyla giriş yaptığını ileri sürdü.
Sanıklardan Erdal Yetim ise kışla içine sadece plakaları belirlenmiş olan kantin araçlarının girebildiğini, sivil plakalı araçların alınmadığını söyledi.
Diğer bilgi ve belgelere ilişkin sanıkların ek savunmaların alınmasının ardından duruşmaya, gelecek hafta devam edilmek üzere ara verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:56 Kaynak: AA
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