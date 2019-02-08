Son Dakika Haberleri: Zırhlı Birlikler Darbe Davası

Zırhlı Birlikler Darbe Davası

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zırhlı Birlikler Darbe Davası, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Dava dosyasındaki bilgi ve belgelere karşı sanıkların ek savunmalarının alındığı duruşmada, 15 Temmuz'da sanık eski binbaşı Özkan Gürkol'un Zırhlı Birlikler kışlasına sivil aracıyla giriş yaptığına dair görüntüler gösterildi.

Söz alan sanık Gürkol, bunun normal bir durum olduğunu, olay tarihinden önce de kışlaya sivil aracıyla giriş yaptığını ileri sürdü.

Sanıklardan Erdal Yetim ise kışla içine sadece plakaları belirlenmiş olan kantin araçlarının girebildiğini, sivil plakalı araçların alınmadığını söyledi.

Diğer bilgi ve belgelere ilişkin sanıkların ek savunmaların alınmasının ardından duruşmaya, gelecek hafta devam edilmek üzere ara verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:56 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



New York Knicks Takımı, FETÖ'cü Enes Kanter ile Yollarını Ayırdı Fatih Portakal'dan CHP'ye Fatih Bucak Tepkisi

Yoğun Bakımdan Çıkan Mehmet Ali Erbil'den İlk Mesaj! Kartal'da Çöken Binanın Enkazında Hemşirelik Öğrencisi Şevval Yılmaz'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 22:18:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zırhlı Birlikler Darbe Davası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]