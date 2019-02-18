Son Dakika Haberleri: Zırhlı Birlikler Darbe Davasında Ara Karar

Zırhlı Birlikler Darbe Davasında Ara Karar

18 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 53 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zırhlı Birlikler Darbe Davasında Ara Karar, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 53 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden önceki bölümünde açıklanan esasa ilişkin mütalaaya karşı sanıklar ve avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Buna göre mahkeme, darbe girişimi sırasında sanıkların telefonları üzerinden internet kullanım içeriklerinin ilgili makamlardan istenilmesine ve bu konuda bir bilirkişi raporu hazırlanmasına hükmetti.

Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, sanıkların esasa ilişkin savunmalarını hazırlayabilmesi için duruşmayı 30 Nisan ile 30 Mayıs arasında görülmek üzere erteledi.

Mütalaadan

Duruşmanın öğleden önceki kısmında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan iddia makamı, eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in de arasında olduğu 40 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

Sanıklardan 12'si hakkında da "anayasayı ihlale yardım" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası verilmesini isteyen savcı, 15 Temmuz şehidi Emin Güner ile müşteki Nejmettin Utuş'a yönelik eylemlerden sorumlu tutulan sanıkların da cezalandırılmasını talep etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:28 Kaynak: AA

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