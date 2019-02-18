Son Dakika Haberleri: Zırhlı Birlikler Darbe Girişimi Davasında, Eski Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in de Arasında Olduğu...

Zırhlı Birlikler Darbe Girişimi Davasında, Eski Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in de Arasında Olduğu...

51 dakika önce

Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasında, eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in de arasında olduğu 40 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Zırhlı Birlikler Darbe Girişimi Davasında, Eski Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in de Arasında Olduğu..., System.String[]
Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasında, eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in de arasında olduğu 40 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:55 Kaynak: AA

Ahmet Bican, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın Madalya Kazanan Milli Tekvandocu Selen Gündüz, İranlı Rakibine Bayrak Dersi Verdi ATM'de Kartı Sıkışınca Ortalığı Birbirine Katan Genç Kız, Hırsızlıktan Tutuklandı

Son Dakika! Milas'ta Maden Ocağında Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti İlker Başbuğ'un 'YAŞ' Açıklamasına Abdullah Gül'den Yanıt Geldi: Cumhurbaşkanı Bu Sürece Katılamaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 12:46:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zırhlı Birlikler Darbe Girişimi Davasında, Eski Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in de Arasında Olduğu...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]