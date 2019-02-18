Zırhlı Birlikler Darbe Girişimi Davasında, Eski Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in de Arasında Olduğu...
51 dakika önce
Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasında, eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in de arasında olduğu 40 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasında, eski tuğgeneral Ahmet Bican
Kırker'in de arasında olduğu 40 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:55 Kaynak: AA
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