Son Dakika Haberleri: Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasında karar tarihi belli oldu
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Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasında karar tarihi belli oldu

1 saat önce

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın duruşması, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından kararın açıklanması için 10 Temmuz'a bırakıldı.

Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasında karar tarihi belli oldu, System.String[]
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın duruşması, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından kararın açıklanması için 10 Temmuz'a bırakıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:18 
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