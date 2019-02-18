Zırhlı Birlikler Davasında 40 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi
1 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 53 sanıklı davada, eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in de aralarında olduğu 40 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulunuldu.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 53 sanıklı davada, eski tuğgeneral Ahmet Bican
Kırker'in de aralarında olduğu 40 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulunuldu. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:26 Kaynak: İHA
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