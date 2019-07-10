Zırhlı Birlikler Davasında karar açıklandı
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 53 sanıklı Zırhlı Birlikler Tümen Komutanlığı davasında karar açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:46 Kaynak: İHA
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 53 sanıklı Zırhlı Birlikler Tümen Komutanlığı davasında karar açıklandı. Davada 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 25 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi ilişkin 53 sanıklı Zırhlı Birlikler Tümen Komutanlığı davasında karar açıklandı. Karara göre, 8 sanık "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 25 sanık ise "sanık anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapis cezası aldı. 15 sanık "darbeye yardım" suçundan 12 yıl 6 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi. 3 örgüt üyeliği suçundan ceza alırken, 2 kişi ise beraat etti.
Zırhlı Birlikler Tümen Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalışan eski Tuğgeneral Ahmet Bican
Kırker müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
İsmail Üzüm ve Emrah
Şensoy ise darbeden beraat etti ancak örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar, yattıkları süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. - ANKARA
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