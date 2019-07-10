Zırhlı Birlikler'deki darbe girişimi davasında eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker "kasten adam...
1 saat önce
Zırhlı Birlikler'deki darbe girişimi davasında eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:48 Kaynak: AA
Zırhlı Birlikler'deki darbe girişimi davasında eski tuğgeneral Ahmet Bican
Kırker "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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