Son Dakika Haberleri: Zırhlı birlikler kavşağı altındaki yol trafiğe açıldı
Son Dakika Güncel Zırhlı birlikler kavşağı altındaki yol trafiğe açıldı

Zırhlı birlikler kavşağı altındaki yol trafiğe açıldı

7 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini rahatlatmak ve ulaşım sorununu çözmek amacıyla birçok noktada yol genişletme çalışmalarına hız verdi.

Zırhlı birlikler kavşağı altındaki yol trafiğe açıldı, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini rahatlatmak ve ulaşım sorununu çözmek amacıyla birçok noktada yol genişletme çalışmalarına hız verdi.


Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Şaşmaz Bulvarı'nda bulunan Zırhlı Birlikler Köprülü Kavşağı altına başladığı yol genişletme çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak, trafiğe açtı.


Şerit sayısı arttı, trafik nefes aldı


İstanbul Yolunu Eskişehir Yoluna bağlayan Şaşmaz Bulvarı üzerinde Ümitköy istikameti Zırhlı Birlikler Köprülü Kavşağı altında başlatılan yol genişletme çalışmalarıyla şerit sayısı artırıldı. 585 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğindeki yolda tek yönde mevcut 2 şerit 3 şeride, 3 şeritli yol ise 4 şeride çıkarıldı.


Trafik yoğunluğu azalacak


Bölge trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak yol genişletme çalışmalarının tamamlanması için 7/24 çalışan Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kentin birçok noktasındaki çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.


Büyükşehir Belediyesi, yol genişletme çalışmalarının yanı sıra yeni yol açım çalışmalarına devam ediyor. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:38 Kaynak: İHA
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