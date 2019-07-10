Zırhlı Birlikler Okulu'ndaki darbe girişimi davasında karar
1 saat önce
Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu'ndaki darbe girişimine ilişkin davada 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 25 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Etimesgut Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:52
Zırhlı Birlikler Okulu'ndaki darbe girişimine ilişkin davada 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 25 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Zırhlı Birlikler davasında karar: 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Erdoğan'dan görevden alınan TCMB Başkanı Çetinkaya için dikkat çeken sözler: Piyasalara güven vermedi Kısa mesafeyi duyunca çılgına dönen taksici, kadın yolcuyu indirmek istedi! Yolcu, o anları kaydetti Cinsel ilişkiye girmek için gitti! Yan odadan iki kişi çıkınca yarı çıplak halde balkona kaçtı