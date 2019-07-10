Son Dakika Haberleri: Zırhlı Birlikler Okulu'ndaki darbe girişimi davasında karar
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Zırhlı Birlikler Okulu'ndaki darbe girişimi davasında karar

1 saat önce

Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu'ndaki darbe girişimine ilişkin davada 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 25 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Etimesgut, Ekonomi
Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu'ndaki darbe girişimine ilişkin davada 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 25 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:52 
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