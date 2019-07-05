Zırhlı Birliklerde yemin töreni

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İlker Başbuğ, Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçirilmesi olayının tüm detaylarını anlattı

Mantar toplayarak günde 6-7 bin TL kazanıyorlar! Topladıkları paralarla bina yaptıranlar bile var