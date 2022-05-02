Zırhlı ekip aracı 3 metre yükseklikten düştü! İki polis hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Zırhlı ekip aracı 3 metre yükseklikten düştü! İki polis hastaneye kaldırıldı

02.05.2022 20:38

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yaşanan olayda polisleri taşıyan zırhlı ekip aracı, demir bariyerlere çarparak 3 metre yükseklikten alt yola düştü. Araçta sıkışan 2 polis, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer ilçesi Pınar Mahallesi'nde seyir halinde olan zırhlı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çıktı, ardından demir bariyerlere çarparak 3 metre yükseklikten alt yola düştü.

İKİ POLİS ARAÇTA SIKIŞTI

Yan yatan polis aracını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan iki polis memurunu çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı polis memurları ilk müdahaleleri ambulansta yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

İki polisin içinde olduğu zırhlı ekip aracı 3 metre yükseklikten alt yola düştü

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Kazada yaralanan iki polis memurunun tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelilerinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, araç üzerinde incelemelerde bulundu. Kaza sonucu maddi hasar oluşan zırhlı polis aracı, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

İki polisin içinde olduğu zırhlı ekip aracı 3 metre yükseklikten alt yola düştü

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KATBETTİ

Öte yandan olayı anlatan Baran Demirbaş, "Polis aracımız aşağıdan yukarıya doğru hızlı geliyormuş. Direksiyon hakimiyetini kaybediyor, ilk başta kaldırıma çarpıyor tekeri, sonra zırhlı araç aşağıya düşüyor. Polislerin durumları iyi Allah'a şükür bir sıkıntıları yok" ifadelerini kullandı.

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Sarıyer, İtfaiye, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zırhlı ekip aracı 3 metre yükseklikten düştü! İki polis hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zırhlı ekip aracı 3 metre yükseklikten düştü! İki polis hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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