ZIRHLI OTOBÜSÜN EGZOZUNDAN ÇIKAN KARBONMONOKSİT GAZI 9 POLİSİ ZEHİRLEDİ

Kent merkezinin girişte görevli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bulunduğu iki zırhlı otobüs, yan yana çalışır halde park edildi. Bu sırada otobüslerden birinin egzozundan çıkan karbonmonoksit gazı, kliması çalışan diğer otobüse doldu. Kapıları kapalı olan otobüsteki 9 polis fenalaştı. Baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti görülen polisler, çağrılan ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen polislere oksijen tedavileri uygulandı. Polislerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)