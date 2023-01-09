ZIRHLI OTOBÜSÜN EGZOZUNDAN ÇIKAN KARBONMONOKSİT GAZI 9 POLİSİ ZEHİRLEDİ - Son Dakika
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ZIRHLI OTOBÜSÜN EGZOZUNDAN ÇIKAN KARBONMONOKSİT GAZI 9 POLİSİ ZEHİRLEDİ

09.01.2023 15:00

Tunceli'de zırhlı otobüsün egzozundan çıkan karbonmonoksit gazının, kliması çalışan öndeki zırhlı otobüse dolması sonucu 9 polis zehirlendi.

Kent merkezinin girişte görevli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bulunduğu iki zırhlı otobüs, yan yana çalışır halde park edildi. Bu sırada otobüslerden birinin egzozundan çıkan karbonmonoksit gazı, kliması çalışan diğer otobüse doldu. Kapıları kapalı olan otobüsteki 9 polis fenalaştı. Baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti görülen polisler, çağrılan ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen polislere oksijen tedavileri uygulandı. Polislerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA
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Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZIRHLI OTOBÜSÜN EGZOZUNDAN ÇIKAN KARBONMONOKSİT GAZI 9 POLİSİ ZEHİRLEDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ZIRHLI OTOBÜSÜN EGZOZUNDAN ÇIKAN KARBONMONOKSİT GAZI 9 POLİSİ ZEHİRLEDİ - Son Dakika
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