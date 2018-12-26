Zırhlı Personel Taşıyıcılar Gaziantep'e Ulaştı
1 saat önce
Çankırı'dan trenle yola çıkan zırhlı personel taşıyıcılar, Gaziantep'e ulaştı.
Çankırı
'dan trenle yola çıkan zırhlı personel taşıyıcılar, Gaziantep
'e ulaştı.
Çankırı 28. Mekanize Tugay Komutanlığından trenle yola çıkan, askeri personel, zırhlı personel taşıyıcı ve zırhlı muharebe araçları, Gaziantep'teki Başpınar
Tren İstasyonu'na geldi. Yaklaşık 40 vagonda bulunan zırhlı araçlar trenden indirilerek tırlara yüklendi.
Askeri personel ve araçlar, Gaziantep'teki sınır birliklerine gönderilmek üzere yola çıkartıldı. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:23 Kaynak: İHA
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