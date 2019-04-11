Zırhlı Polis Aracı ile Otomobilin Karıştığı Kaza Güvenlik Kamerasında
1 saat önce
- Siirt'te kaza anı güvenlik kamerasına yansıdıSİİRT - Siirt'te otomobil ile zırhlı polis aracının çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- Siirt'te kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:27 Kaynak: İHA
SİİRT - Siirt'te otomobil ile zırhlı polis aracının çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Siirt-Kurtalan karayolunda meydana geldi. Ahmet Timur yönetimindeki 56 AJ 523 plakalı otomobil, zırhlı polis aracıyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen zırhlı araçta bulunan 3 polis ile otomobil sürücüsü yaralandı. Kazada, araçta bulunan yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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