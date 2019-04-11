Zırhlı Polis Aracı ile Otomobilin Karıştığı Kaza Güvenlik Kamerasında

- Siirt'te kaza anı güvenlik kamerasına yansıdıSİİRT - Siirt'te otomobil ile zırhlı polis aracının çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

- Siirt'te kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı



SİİRT - Siirt'te otomobil ile zırhlı polis aracının çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Siirt-Kurtalan karayolunda meydana geldi. Ahmet Timur yönetimindeki 56 AJ 523 plakalı otomobil, zırhlı polis aracıyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen zırhlı araçta bulunan 3 polis ile otomobil sürücüsü yaralandı. Kazada, araçta bulunan yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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