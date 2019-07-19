Son Dakika Haberleri: Zırhlı polis aracına ateş açan zanlı tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Zırhlı polis aracına ateş açan zanlı tutuklandı

2 saat önce

ADANA'da, zırhlı polis aracına ateş açarak kaçan Ömer Y. yakalandı.

Zırhlı polis aracına ateş açan zanlı tutuklandı, System.String[]
ADANA'da, zırhlı polis aracına ateş açarak kaçan Ömer Y. yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 16 Mart'ta merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede devriye gezen zırhlı polis aracına tabancayla 4 el ateş açıldı. Araç içindeki polis memurları saldırıyı yara almadan atlattı. Olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını izleyen ekipler, saldırganın ateş açtıktan sonra ara sokağa girip kaçtığını saptadı. Görüntülerden kimliği belirlenen Ömer Y. kısa sürede yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Ömer Y. tutuklandı.


Seyhan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düğünde rastgele ateşlenen silahtan çıkan mermi gelini yaraladı 'Kocanı sana aşık ettireceğim' dediği kadına 500 bin liralık senet imzalatan dolandırıcı bu kez yakayı ele verdi İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı Fazıl Say, Erdoğan'a hakaretten ceza alan Zuhal Olcay'a destek oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 11:40:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zırhlı polis aracına ateş açan zanlı tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]