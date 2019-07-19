Zırhlı polis aracına ateş açan zanlı tutuklandı
1 saat önce
ADANA'da, zırhlı polis aracına ateş açarak kaçan Ömer Y. yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:01 Kaynak: DHA
ADANA'da, zırhlı polis aracına ateş açarak kaçan Ömer Y. yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 16 Mart'ta merkez Seyhan
ilçesi Dumlupınar
Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede devriye gezen zırhlı polis aracına tabancayla 4 el ateş açıldı. Araç
içindeki polis memurları saldırıyı yara almadan atlattı. Olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını izleyen ekipler, saldırganın ateş açtıktan sonra ara sokağa girip kaçtığını saptadı. Görüntülerden kimliği belirlenen Ömer Y. kısa sürede yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Ömer Y. tutuklandı.
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