Zırhlı polis aracının çarptığı 2 inek telef oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zırhlı polis aracının çarptığı 2 inek telef oldu - Son Dakika

Zırhlı polis aracının çarptığı 2 inek telef oldu

6 saat önce

İstanbul'da zırhlı polis aracının çarptığı 2 inek telef oldu.

İstanbul'da zırhlı polis aracının çarptığı 2 inek telef oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince kullanılan zırhlı araç, İstanbul Havalimanı kargo bölümünden konuk evi istikametine seyrederken önüne çıkan iki ineğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle zırlı araç takla attı. Araçta bulunan özel harekat polislerinden yaralanan olmazken, 2 inek telef oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Zırhlı polis aracının çarptığı 2 inek telef oldu

İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:22 Kaynak: AA

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