Zirve 'de… Lerzan Mutlu'unun Stratejisi

Projenin tanıtımı için özellikle Y kuşağı olarak anılan kitleyi hedef aldığını söyleyen Özgür Aras, dijital dünyaya ayak uydurmak gerekliliğinin altını çiziyor.

Müzik, televizyon ve sanat camiasında pek çok ünlüyle birlikte yürüttüğü projeler, yazdığı kitaplar, İstanbul gece hayatına kazandırdığı mekanlar, ses getiren sosyal sorumluluk kampanyaları ve aldığı sayısız ödülle adından söz ettiren ünlü iletişim danışmanı Özgür Aras'ın son projesi Lerzan Mutlu 'nun yeni albümü "Aşk Acısı" her geçen gün dijital platformlarda satış grafiğini yükseltiyor. Bu yükselen grafikte, 5 yıl aradan sonra güçlü bir albümle sektöre dönüş yapan Lerzan Mutlu'nun başarısı kadar; bugüne kadar Seda Sayan, Zerrin Özer, Sibel Tüzün, Yonca Evcimik gibi bir çok ünlü ismin albümlerine prodüktörlük yapan ünlü iletişimci Özgür Aras'ın uyguladığı yeni nesil pazarlama stratejisi de yatıyor.

Dijital platformda kendinden ve şarkılarından söz ettiren Lerzan Mutlu'nun yenialbümü için yeni nesil pazarlama stratejisi uygulayan ünlü iletişimci Özgür Aras"X" kuşağına değil "Y" kuşağının dikkatini çekmeye yönelik bir strateji uygulayarak başarıya ulaştıklarını söylüyor."Y" kuşağının markanızı beğenmesini istiyorsanız, pazarlama stratejilerinizi ona göre planlamalısınız. Bu arada "X" kuşağını da unutmadan ilerlemek gerekiyor. Bu planlamada en önemli nokta, onlar gibi düşünmeyi öğrenmek ve farklı iletişim araçları ile onlara ulaşabilmektir. Hızla gelişen medya ortamında gençlerin dikkatini çekebilmek için dijital dünyada pazarlamayı kullanmak gerekiyor. Biz de bu projede tüm planlamamızı dijital dünyaya yaptık. Ve ilk seferde aldığımız tepkiler çok olumlu…" diyen Özgür Aras, doğru planlama sayesinde genç kuşaktan da çok olumlu geri dönüşler aldıklarını söylüyor.