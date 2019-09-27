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Zirve için düşe kalka yarıştılar

45 dakika önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 10.'su düzenlenen Sea To Sky Uluslararası Hard Enduro Şampiyonası'nın son etabı yarın koşulacak.

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Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 10.'su düzenlenen Sea To Sky Uluslararası Hard Enduro Şampiyonası'nın son etabı yarın koşulacak. 28 ülkeden 10'u kadın 262 sporcunun katıldığı şampiyonada bu yıl yabancı sporcu sayısı yerli sporcu sayısını geçerek rakor seviyeye ulaşırken, ilk 3 etapta zorlu koşullarda düşe kalka mücadele eden sporcuların ilginç görüntüleri zaman zaman yürekleri ağızlara getirdi.


Geçtiğimiz şampiyonanın ilk etabı olan plaj yarışında çoğu yapay engellerden oluşan parkurda kıran kırana bir mücadele yaşandı. Burada kamyon lastiklerinden oluşan bir engele adeta saplanan motosikleti çıkarmak için 5 kişi dakikalarca uğraşmak zorunda kaldı. Plaj yarışlarındaki zıplama noktasında da birçok yarışmacı havada yaklaşık 12 metre uçtuktan sonra yere çakıldı. Bu kazalardan birinde, düşen bir sporcuya çarpmamak için art arda iki motosiklet seyircilerin arasına daldı, bir kişi yaralandı.


Orman yarışındaki zorlu parkurda mücadele eden sporcular, Kesme Boğazı'ndaki dere yatağındaki doğal engellerde oldukça zorlandı. Dünyaca ünlü sporcu Graham Jarvis dahil birçok sporcu ya savruldu ya da motosikletinin altında kaldı.


Büyük kapışmadan bir önceki etap olan Kanyon Yarışı'nda da sporcular, gerek derinin suyuyla, gerekse ıslanan tahta köprüler ve kayaların üzerinde kalma mücadelesi verdi.


Bu yıl yarışların son metreleri de onlarca kilometre mücadelede yorgun düşmüş sporcular için azaba dönüştü. Birçok sporcu finiş noktasında bayrak sallanırken sıfır noktasına ulaşmakta zorlandı. - ANTALYA

Antalya, Kemer, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:01 Kaynak: İHA
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