Zirve şaşırttı! Globalde en hızlı Android telefonlar belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Zirve şaşırttı! Globalde en hızlı Android telefonlar belli oldu

26.07.2022 17:06
Zirve şaşırttı! Globalde en hızlı Android telefonlar belli oldu

AnTuTu, globalde haziran ayının en hızlı 10 Android telefonunu açıkladı. Peki geçtiğimiz ay, hangi telefon nasıl performans gösterdi?

Akıllı telefon pazarındaki hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Pastadan daha fazla pay almak isteyen şirketler, günden güne yeni ürünlerini kullanıcıların beğenisine sunuyorlar. Tabii cihazları belirli standartlar altında test ederek kıyaslayan AnTuTu gibi platformlar da önemli bir yere sahip. Zira bu sayede hangi telefonun nasıl bir performans sergilediğini görebiliyoruz. Son olarak platform, globalde en hızlı Android telefonlar listesini paylaştı.

Haziran ayının en hızlı Android telefonlar listesi -Global-

AnTuTu'nun haziran ayının en hızlı Android telefonlar listesine Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 damga vurdu. Bir süredir rakibi MediaTek Dimensity 9000'e büyük farkla üstünlük kuran yonga seti; bu ay da listedeki 10 modelin 8'inde karşımıza çıkmayı başardı. Tabii önümüzdeki aylardan itibaren bu değişecek. Zira Snapdragon 8+ Gen 1 artık yavaş yavaş telefonlarda kullanılmaya başlandı.

Zirve şaşırttı! Globalde en hızlı Android telefonlar belli oldu

AnTuTu'ya göre haziranın en hızlı Android amiral gemisi telefonu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1'den güç alan Nubia Red Magic 7 oldu. Toplamda 1 milyon 46 bin 552 puan alan telefonu 1 milyon 443 puanlı Vivo X80 takip etti.

Ülkemizde de satılan Xiaomi modeline MIUI 13 sürprizi!

Üçüncü sırada 994 bin 233 puanlı Motorola Edge 30 Pro bulunuyor. Listenin dördüncüsü ise 989 bin 730 puanlı Xiaomi 12 Pro oldu. 987 bin 693 puan alan Vivo X80 Pro da beşinci sıradan kendine yer buldu.

İşte haziran ayının en hızlı 10 Android telefonu -global-

Nubia Red Magic 7 – 1 milyon 46 bin 552 puan

Vivo X80 – 1 milyon 443 puan

Motorola Edge 30 Pro – 994 bin 233 puan

Xiaomi 12 Pro – 989 bin 730 puan

Vivo X80 Pro – 987 bin 693 puan

POCO F4 GT – 975 bin 996 puan

realme GT2 Pro – 952 bin 885 puan

Redmi K50 Pro – 950 bin 716 puan

Xiaomi 12 – 949 bin 220 puan

Galaxy S22 Ultra 5G – 924 bin 246 puan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce açıklanan listelerde hangi telefon hangi sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
500
Ülkemizde de satılan Xiaomi modeline MIUI 13 sürprizi! Ülkemizde de satılan Xiaomi modeline MIUI 13 sürprizi! Honor'un akıllı telefon satış gelirindeki yükseliş sürüyor Honor'un akıllı telefon satış gelirindeki yükseliş sürüyor
Kaynak: Shiftdelete

Xiaomi, Vivo, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Zirve şaşırttı! Globalde en hızlı Android telefonlar belli oldu - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
16:56 AB'den Rusya kararı! Yaptırımların süresi uzatıldı
16:40 TBMM Karma Komisyonunda, HDP'li Beştaş'ın "Pislik" ifadesi gerginlik yarattı
16:25 Tatar'dan Akdeniz'e açılacak olan Abdülhamid Han sondaj gemisine büyük övgü
16:21 2045 yılından geldiğini iddia eden adam, gösterdiği videoyla ürküttü
16:20 Fenerbahçe, Gustavo Henrique transferini resmen açıkladı! Brezilyalı savunmacı bu akşam İstanbul'da olacak
16:11 Muhammet'i çöp evde kilit altında tutan teyzenin ifadesi ortaya çıktı: Kendisine yaklaştırmıyordu
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Ağustos'ta Rusya yolcusu! Putin ile yapılacak zirvede tahıl konusu ve Ukrayna'daki son durum ele alınacak
15:32 5 metrelik kuyuya düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
15:56 Kılıçdaroğlu'ndan, PKK'lı olmadığını iddia eden Selahattin Demirtaş'a övgü: Serbest kalması en büyük arzum
15:50 Erken seçim için dillendirilen tarihin AK Parti için özel bir anlamı olduğu öne sürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 17:06:28. #1.12#
SON DAKİKA: Zirve şaşırttı! Globalde en hızlı Android telefonlar belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement