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Zirve, Stoltenberg ve Johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı
6 saat önce
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:31 Kaynak: DHA
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı.
Görüntü Dökümü
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-Toplantı salonunda yerlerine oturan liderler
-Geniş açıdan görüntü
-Erdoğan'ın görüntüsü
-Stoltenberg'in konuşması
-Johnson'ın konuşması
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