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Zirve, Stoltenberg ve Johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı

6 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Zirve, Stoltenberg ve Johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Görüntü Dökümü

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-Toplantı salonunda yerlerine oturan liderler

-Geniş açıdan görüntü

-Erdoğan'ın görüntüsü

-Stoltenberg'in konuşması

-Johnson'ın konuşması


Jens Stoltenberg, Boris Johnson, İngiltere, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:31 Kaynak: DHA
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