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Zirve, Stoltenberg ve Johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı

6 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Zirve, Stoltenberg ve Johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı.


Jens Stoltenberg, Boris Johnson, İngiltere, Londra, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:44 Kaynak: DHA
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