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Zirve, Stoltenberg ve Johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı
6 saat önce
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı. Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:28 Kaynak: DHA
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