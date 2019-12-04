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Zirve, stoltenberg ve johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı

7 saat önce

Zirve, Stoltenberg ve Johnson'ın açılış konuşmasıyla başladıİngiltere, (DHA)- İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Zirve, Stoltenberg ve Johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı

İngiltere, (DHA)- İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Zirve, stoltenberg ve johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı

Jens Stoltenberg, Boris Johnson, Londra, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:39 Kaynak: DHA
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