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Zirve, stoltenberg ve johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı
7 saat önce
Zirve, Stoltenberg ve Johnson'ın açılış konuşmasıyla başladıİngiltere, (DHA)- İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:39 Kaynak: DHA
Zirve, Stoltenberg ve Johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı
İngiltere, (DHA)- İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı.
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