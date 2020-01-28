Zirve Yayınevi davasına bakan eski savcı yeninden hakim karşısında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zirve Yayınevi davasına bakan eski savcı yeninden hakim karşısında - Son Dakika

Zirve Yayınevi davasına bakan eski savcı yeninden hakim karşısında

6 saat önce

İstinaf mahkemesince FETÖ üyeliğinden aldığı 10 yıl 6 aylık hapis cezası, usulden bozulan Zirve Yayınevi cinayeti soruşturmasına bakan eski savcı İsmail Aksoy'un yeninden yargılanmasına başlandı.

Zirve Yayınevi davasına bakan eski savcı yeninden hakim karşısında, System.String[]

İstinaf mahkemesince FETÖ üyeliğinden aldığı 10 yıl 6 aylık hapis cezası, usulden bozulan Zirve Yayınevi cinayeti soruşturmasına bakan eski savcı İsmail Aksoy'un yeninden yargılanmasına başlandı.


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık kumpaslarından sonra örgüt elebaşı Fetullah Gülen hakkında 2014 yılında açılan soruşturma verilen takipsizlik kararını yetkisiz olduğu halde onaylayan, Zirve Yayınevi cinayeti soruşturmasına bakan eski savcı İsmail Aksoy'un, yeniden yargılanmasına başlandı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Aksoy ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada istinafın bozma kararını okuyan mahkeme heyeti, bozma gerekçesinde bu dosyanın sanık hakkında Elazığ'da açılan başka davayla birleştirilmesinin mümkün olup olmadığının değerlendirilmesinin istendiğini bildirdi.


Duruşmada söz alan sanık Aksoy, İstinaf mahkemesinin kararına uyulmasını talep etti. Dosyasının Yargıtay'da bulunan dava dosyası ile birleştirilmesini isteyen sanık Aksoy, tahliyesine karar verilmesini istedi.


Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı da İstinafın bozma kararına uyulması gerektiğini belirterek, sanık hakkında Yargıtay'da görülen davanın sonucunun da beklenmesine karar verilmesini talep etti. İstinaf mahkemesinin bozma kararına uyulmasına karar veren mahkeme heyeti, Yargıtay'da görülen davanın kararın beklenmesine karar verdi.


Sanık Aksoy'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.


Davanın Geçmişi


Zirve Yayınevi cinayeti soruşturmasına bakan eski savcı İsmail Aksoy, FETÖ üyeliğinden İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan ilk yargılamada 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.


Sanık Aksoy'un karara itirazının ardından dava dosyası İstinaf Mahkemesine gönderilmişti. Usülden davayı bozan istinaf mahkemesi, Aksoy'un İstanbul'daki dava dosyası ile Elazığ'daki dava dosyaları arasında hukuki bağ olup olmadığı kısmının araştırılmasını istemişti. - İSTANBUL

Zirve Yayınevi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kedicik'in evinden çıkan fosilleri, savcı delil olarak kabul etmeyip incelenmesi için geri gönderdi
Bakan Soylu: Isıtıcı, battaniye ve koli ile gıda göndermek isteyen varsa başımızın üzerinedir Çirkin plan deşifre oldu! Almanya'ya iltica etmek için annesinin kapısına ırkçı yazı yazdırttı Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 20:08:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zirve Yayınevi davasına bakan eski savcı yeninden hakim karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]