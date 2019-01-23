Son Dakika Haberleri: Zirve Yayınevi Davasında Cezalar Onandı

Zirve Yayınevi Davasında Cezalar Onandı

47 dakika önce

12 yıl önce Malatya'da Zirve Yayınevinde biri Alman uyruklu 3 kişinin öldürülmesi olayı ile ilgili yerel mahkemenin 5 sanığa verdiği cezalar, Yargıtay tarafından onandı.

Zirve Yayınevi Davasında Cezalar Onandı, System.String[]
12 yıl önce Malatya'da Zirve Yayınevinde biri Alman uyruklu 3 kişinin öldürülmesi olayı ile ilgili yerel mahkemenin 5 sanığa verdiği cezalar, Yargıtay tarafından onandı. 8 Nisan 2007 tarihinde Malatya'da bulunan Zirve Yayınevinde Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel'in öldürülmesi olayı ile ilgili Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016 yılında verdiği '3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onaylandı. Cinayetten 9 yıl sonra karara bağlanan davada sanıklar Emre Günaydın, Abuzer Yıldırım, Salih Gürler, Cuma Özdemir ve Hamit Çeker hakkında 'Tasarlayarak adam öldürmek' suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan 30'ar yıl hapis ve 'Nitelikli yağmaya teşebbüs' suçundan ise 9 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi. Kararı yerinde bulan bir üst mahkeme Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi ise kararın temyizi için dosyayı Yargıtaya gönderdi. Dava dosyası üzerinde inceleme yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise yaklaşık 3 yıl sonra 5 sanığa verilen mahkumiyet kararlarını onadı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:41 Kaynak: İHA

Malatya, Güncel
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