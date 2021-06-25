Zirve Yayınevi soruşturmasında yalan ifadeyle mağduriyete neden olduğu iddia edilen sanıklar hakim karşısında - Son Dakika

Malatya'da biri Alman 3 kişinin öldürüldüğü Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin soruşturma sırasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) çıkarları doğrultusunda yalan ifadeyle bazı kişilerin mağdur olmasına sebebiyet verdiği öne sürülen 4'ü firari 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Özgür Birdal ile müştekiler Ruhi Abat ve Levent Kağan Türk ile emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un avukatı İlkay Sezer hazır bulundu.

Geçen duruşmada tutuklanması için yakalama kararı çıkarılan ve daha sonra kendisinin gelip teslim olduğu kaydedilen Zirve Yayınevi davasında gizli tanık olarak ifade veren İlker Çınar, tutuklu bulunduğu Aydın'daki cezaevinden SEGBİS sistemi ile duruşmaya dahil oldu.

Çınar, Malatya İl Jandarma Komutanlığında haber elemanı olduğunu, FETÖ'nün o dönem Malatya Jandarma Alay Komutanı olan Albay Mehmet Ülger'i Zirve Yayınevi cinayetleri ile ilişkilendirecek çalışmayı bizzat yaptığını söyledi. Aynı ilişkilendirmenin kendisi için de yapıldığını belirten Çınar, mahkeme başkanının bunu kimin yaptığını sorması üzerine "Zekeriya Öz yaptı." dedi.

Kendisinin de FETÖ mağduru olduğunu, Zirve Yayınevi cinayetleri ile ilgili yargılamalar sırasında 2010'da teslim ettiği flash belleğe 2011 yılında veri yüklendiğini savunan Çınar, bu bellekte Malatya jandarmaya ait bir tutanak olduğunu, bunları 15 Temmuz'dan önce CİMER'e yazdığını ifade etti.

Zekeriya Öz'ün gönderdiği "Kenan" isimli kişinin kendisine bir dilekçe imzalattığını, soruşturma ve yargılamalar sırasında silah zoru ile okutturulan ifadeler olduğunu öne süren Çınar, mahkeme başkanının "Çalıştay yapılmış, Mehmet Ülger, Haydar Yeşil'e 'Bu hard diski iyi sakla.' demiş. Senin daha önceki ifadende de var. Buna ne diyeceksin?" sorusu üzerine, "Bunlar doğru değil efendim. Bizim çalıştay düzenlemek gibi bir çalışmamız olmadı." açıklamasında bulundu.

Savunmanın ardından yapılan çapraz sorguda Çınar'a yargılamalar sırasında 14 ifadesinin olduğu, bu kadar çok ifade vermeyi kendisinin mi istediği soruldu.

Çınar, bunların kendisine ait olmadığını, yargılamayı yapan hakim, savcı ile polislerin hazırladıkları ifadeleri imzalamasını istediklerini ileri sürdü.

Müşteki Ruhi Abat'ın " Adil Öksüz'ü yargılayan savcıya ifade verdin mi?" sorusu üzerine Çınar, "Kendilerinin Adil Öksüz'ü yargıladığını, kendilerine nasıl yardımcı olacağımı söylediler. Ben de Zekeriya Öz ile ses kaydım vardı onu verdim. Ben ilk gittiğimde ses kaydı yapıp başıma gelenleri kanıtlamak istiyordum. Çok kısa telefonun kaydını açmıştım." dedi.

Abat'ın "Hurşit Tolon'un telefonunun açıldığı tarihi sana kim söyledi." soru üzerine İlker Çınar, "Yazdılar, okudum." ifadesini kullandı.

İlker Çınar'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki diğer talep ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 3 Eylül'e erteledi.