Zirve Yayınevi soruşturmasında yalan ifadeyle mağduriyete neden olan 4 sanığa hapis cezası - Son Dakika

Malatya'da biri Alman uyruklu 3 kişinin öldürüldüğü Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin soruşturma sırasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) çıkarları doğrultusunda yalan ifadeyle bazı kişilerin mağduriyetine sebep oldukları öne sürülen 10 sanıktan 4'üne 9 yıl 5 ay 10 gün ile 18 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık İlker Çınar, tutuksuz yargılanan Nihat Keskin ile Mehmet Ali Badak ve Adnan Dinçer, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Tutuksuz sanık Özgür Birdal ile müşteki Ruhi Abat, salonda hazır bulundu.

Beyanı sorulan müşteki Ruhi Abat, sanıkların pişmanlık içinde olmadıklarını, inkar stratejisi ile savunma yaptıklarını ifade ederek, olayın içinde olan sanıkların cezalandırılmalarını istediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, iddia makamının talebini sordu. Duruşma savcısı, mütalaasını tekrarladı.

Sanıklardan Adnan Dinçer, savunmasında pişman olduğunu, dosyaya konu ihbar mektuplarıyla ilgili bilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Mehmet Ali Badak ise FETÖ yargılamalarında etkin pişmanlıktan yararlandığını, çeşitli mahkemelerde 40'ın üzerinde ifade verdiğini, ihbar mektuplarıyla ilgili bilgisi ya da dahlinin olmadığını savundu.

Özgür Birdal da müştekiler hakkında herhangi bir eyleminin bulunmadığını, müşteki eski Malatya Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Mehmet Ülger'in başka bir eleman gönderilerek takibi gibi bir hususun olmadığını, dosyaya ilişkin bildiklerini anlattığını ifade ederek, beraatini istedi.

Sanıklardan İlker Çınar da FETÖ'nün kendilerini adım adım izlediğini, bu yapının içinde esir olduğunu, ses kayıtlarının montajını kendilerine karşı kullandığını öne sürerek, bu hususları Cumhurbaşkanlığına ve İçişleri Bakanlığına yazdığı dilekçelerle ilettiğini ifade etti.

"FETÖ'nün cinayette olan payını" kendisinin dile getirdiğini savunan Çınar, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmediğini ileri sürerek, beraatini istedi.

Nihat Keskin ise yapmadığı bir eylemle itham edildiğini, suçsuzluğunu ispatlayamadığını, dahli bulunduğuna yönelik delil olmadan sanıklardan birinin beyanına göre cezalandırılmak istendiğini ileri sürdü.

Bunun masumiyet karinesinin ihlali olduğunu iddia eden Keskin, "2009'da Malatya'ya gelerek söz konusu mektubu yazdığım söyleniyor. Avukatımın da sunduğu belgelerden anlaşılacağı üzere İzmir'deydim, milli eğitime bağlı olarak İzmir'de çalışıyordum. Örgütle bir alakam olmadığı gibi bu olaylarla da bir alakam yoktur, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Duruşma sonunda kararını açıklayan mahkeme heyeti, Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin soruşturma sırasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) çıkarları doğrultusunda yalan ifadeyle bazı kişilerin mağdur olmasına sebebiyet verdikleri öne sürülen sanıklardan Özgür Birdal, Mehmet Ali Badak ve Adnan Dinçer'e "iftira"dan 2 yıl 9 ay 10 gün, "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 6 yıl 8 ay, sanık İlker Çınar'a "iftira" suçundan 3 yıl 4 ay, "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 6 yıl 8 ay, "terör örgütü FETÖ/PDY adına suç işlemek"ten 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Heyet, Nihat Keskin'in dosyasını ayırdı.

Daha önce sanıklar Hamdullah Bayram Öztürk, Suat Yiğit, Rıdvan Akovalı ve Nihat Özçelik'in dosyalarının ayrıldığı, firari sanık Deniz Civelek hakkında yakalama kararı verildiği öğrenildi.