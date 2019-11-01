Son Dakika Haberleri: Zirvede bayrak değişimi
Son Dakika Güncel Zirvede bayrak değişimi

Zirvede bayrak değişimi

6 saat önce

Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği, ÖRDOST ve TEMA Vakfı Milas Temsilciliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı zirvede kutlayarak zirvede bayrak değişimi gerçekleştirdilerTEMA Vakfı Milas Temsilciliği, Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği ve ÖRDOST üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda özel...

Zirvede bayrak değişimi, System.String[]

Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği, ÖRDOST ve TEMA Vakfı Milas Temsilciliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı zirvede kutlayarak zirvede bayrak değişimi gerçekleştirdiler


TEMA Vakfı Milas Temsilciliği, Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği ve ÖRDOST üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda özel bir etkinlik gerçekleştirdiler.


23 kişinin katılımı ile Sakarkaya Mahallesi Anadolu Gediği Mevkii'nden Yıldırım Kayası üzerinden Tekerlektepe zirvesine çıkan grup üyeleri zirvede bayrak değişimi gerçekleştirdiler. - MUĞLA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Abdullah Zeydan'ın tahliye kararı savcılığın itirazı üzerine durduruldu
Son Dakika: Yeni vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a imar yanıtı: Sayın Bakanın bu açıklamasını talihsiz buluyorum Gri listede yer alan terörist Muhacir Duman etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 22:31:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zirvede bayrak değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]